Україна

"Гірники" визначилися із суперниками у двох заключних іграх зимових зборів.

8 лютого Шахтар проведе два контрольні матчі: о 12:00 за київським часом "помаранчево-чорні" зустрінуться з чемпіоном Туркменістану Аркадагом, о 16:30 команда Маріно Пушича зіграє з польською Лехією (Гданськ).



Усі спаринги "гірників" буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря. Про це повідомляється на офіційному сайті чинних чемпіонів України.



Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової павзи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

Раніше повідомлялось, що Шахтар створить команду для військових з ампутаціями.