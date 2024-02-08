Англія

Колишній партнер Алонсо в Баварії Бастіан Швайнштайгер прокоментував чутки про те, що іспанський тренер Баєра невдовзі очолить Ліверпуль.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо є пріоритетним варіантом для Ліверпуля на посаду наставника команди після відходу Юргена Клоппа. В тому, що саме іспанець очолить "червоних" не має сумнівів його колишній партнер по Баварії Бастіан Швайнштайгер.

"Я знаю Хабі, і думаю, що тренувати Ліверпуль — його велика мрія. Я безперечно можу уявити, що влітку він їх очолить", — наводить слова Швайнштайгера The Telegraph у соцмережі X.

Нагадаємо, Ліверпуль почав пошуки головного тренера після того, як Клопп минулого місяця оголосив, що покине клуб після закінчення сезону.

В даний час Баєр очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію на два бали після 20 турів. У свою чергу Ліверпуль лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал та Манчестер Сіті на ті ж два очки.