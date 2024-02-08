Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 8 лютого 2024 року, 12:00.
Шахтар, фото - Шахтар
08 лютого 2024, 16:08
Шахтар не відчув проблем в контрольному матчі проти чемпіонів Туркменістану Аркадага. За підсумками поєдинку чемпіон Туркменістану капітулював з рахунком 1:4.
Дублем за українську команду відзначився Егіналдо, а Гочолейшвілі та Педріньйо забили по голу.
Відео матчу:
Шахтар - Аркадаг 4:1
Голи: Егіналдо, 25 (з пенальті), 70, Гочолейшвілі, 37 (з пенальті), Педрінью, 90+1 - Гуйчмират, 37.