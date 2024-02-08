Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 8 лютого 2024 року, 12:00.

Шахтар не відчув проблем в контрольному матчі проти чемпіонів Туркменістану Аркадага. За підсумками поєдинку чемпіон Туркменістану капітулював з рахунком 1:4.

Дублем за українську команду відзначився Егіналдо, а Гочолейшвілі та Педріньйо забили по голу.

Відео матчу:

Шахтар - Аркадаг 4:1

Голи: Егіналдо, 25 (з пенальті), 70, Гочолейшвілі, 37 (з пенальті), Педрінью, 90+1 - Гуйчмират, 37.