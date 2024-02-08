Англія

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд озвучив задачі команди на залишок сезону.

Ліверпуль зберігає шанси на чотири трофеї в цьому сезоні: АПЛ, Лігу Європи, Кубок ліги та Кубок Англії. Ключовий гравець мерсисайдської команди Трент Александер-Арнольд вважає, що "червоні" здатні зробити неможливе — виграти всі трофеї.

"Тепер кожен матч – майже як фінал. Тому що Манчестер Сіті, схоже, набирає хід, а це означає, що все піде як завжди, і потрібно обов'язково перемагати у кожній грі, все просто.

Ми хочемо цього. Ми хочемо, щоб нас підштовхували, хочемо зайти так далеко, наскільки це можливо, та випробувати межі своїх можливостей.

У кожній грі потрібно перемагати. Навіть нічия сприймається як поразка незалежно від контексту. Все залежатиме від стабільності та результатів. Було б приємно сказати, що ми маємо намір вигравати кожен матч відсьогодні й до кінця сезону, але є серйозна ймовірність, що цього не станеться, нам потрібно лише мінімізувати втрати очок.

Ми маємо добре виступити разом, і ми знаємо, що здатні на це. Потрібно зберегти правильне настроювання, і я впевнений, що тиск залишиться позаду.

До кінця сезону я повністю зосереджений на завоюванні всіх можливих трофеїв. Моя мета – виграти квадрупл. Залишилася всього кілька тижнів до того, як ми зможемо здобути наші перші медалі. Шанси у Кубку ліги – 50 на 50. В інших змаганнях все інакше, але кубкові змагання говорять самі за себе, бо це матчі на вибування.

Я вірю, що ми здатні обіграти будь-яку команду, яка стоїть перед нами. Це менталітет, який нам потрібний", – сказав захисник Ліверпуля в інтерв'ю CNN.

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