Англія

Англієць досяг ювілейної позначки у 210 матчі у складі "канонірів".

В даний час проходить поєдинок 24 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал зустрічається з Вест Гемом.

Після першого тайму рахунок 4:0 на користь команди Мікеля Артети, а одним із авторів голів став вінгер Букайо Сака.

За інформацією Sky Sports, Сака став наймолодшим гравцем в історії Арсеналу, який досяг позначки у 50 забитих м'ячів. На даний момент йому 22 роки.

Для досягнення ювілейної позначки йому знадобилося 210 поєдинків у складі "канонірів".

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Вест Гем — Арсенал.