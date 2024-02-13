Англія

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес відреагував на чутки про трансфер до Барселони.

Нещодавно з'явилась інформація, що агент аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса контактував із представниками Барселони стосовно потенційного переходу його клієнта до каталонського клубу.

"Я не хочу залишати Челсі. Мені дуже добре тут з моїми товаришами по команді та тренерським штабом з першого дня мого прибуття. Люди в клубі ставляться до мене дуже добре, я вдячний за це. Я продовжу працювати тут, поки вони цього не захочуть. Ми прагнемо повернутися до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Барселона? Не знаю, звідки з'явилися ці чутки. Заперечую цю інформацію, це брехня", — наводить слова аргентинця Goal.com з інтерв'ю ESPN.

Чинний контракт Енцо з "пенсіонерами" розрахований до 30 червня 2031 року з зарплатнею 9.3 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн євро.

Цього сезону Енцо Фернандес зіграв за Челсі 29 матчів, забив шість м'ячів та віддав одну гольову передачу.