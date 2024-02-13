Німеччина

Мюнхенський клуб виявляв інтерес до українця.

Баварія цікавилася Михайлом Мудриком, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, мюнхенський клуб розглядав можливість оренди вінгера Челсі перед закриттям зимового трансферного вікна.

Конкретних переговорів між клубами не було, оскільки лондонці не хотіли відпускати гравця. Баварія зосередилася на підписанні Браяна Сарагоси.

У нинішньому сезоні Мудрик провів 25 матчів за Челсі у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 3 асистами.