Віталій Миколенко є найкращим лівим захисником АПЛ за середньою оцінкою від ресурсу WhoScored

Наразі Віталій має оцінку 7,02. Далі вслід за Миколенком йде Ентоні Робінсон з Фулглема, що має 7,01. 

У даний рейтинг також увійшов Олександр Зінченко. Захисник Арсеналу, який минулого туру чемпіонату впевнено виграв у Вест Гема, знаходиться на п'ятому місці з балом 6,88. 

Цього сезону Віталій Миколенко провів 25 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи. 