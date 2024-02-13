Англія

Український гравець є одним із лідерів Евертона.

Віталій Миколенко є найкращим лівим захисником АПЛ за середньою оцінкою від ресурсу WhoScored.

Наразі Віталій має оцінку 7,02. Далі вслід за Миколенком йде Ентоні Робінсон з Фулглема, що має 7,01.

У даний рейтинг також увійшов Олександр Зінченко. Захисник Арсеналу, який минулого туру чемпіонату впевнено виграв у Вест Гема, знаходиться на п'ятому місці з балом 6,88.

Цього сезону Віталій Миколенко провів 25 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.