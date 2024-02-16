Англія

Форвард Інтер Маямі Луїс Суарес згадав період виступів за Ліверпуль.

Уругвайський форвард Луїс Суарес грав у Ліверпулі з 2011 по 2014 рік. Він прийшов у команду, для якої максимальною ціллю було — потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Спочатку Далгліш, а згодом Роджерс будували команду навколо Суареса. І цей підхід мав успіх. Наприкінці свого перебування на Енфілді Луїс ледь не виграв з командою чемпіонат Англії.

"Ніхто не хотів грати за Ліверпуль. Ми орендували Коутіньйо з Інтера, а потім викупили його. Ще ми орендували Старріджа. Вони допомогли, але насправді грати за Ліверпуль ніхто не хотів.

Потім мене продали, Ліверпуль почав отримувати гроші від Ліги чемпіонів. І раптом усі захотіли в Ліверпуль.

Тому потрібно поважати той період. Коли я грав за Ліверпуль, думаю, це було просто чудово, тому що в команді не було зірок. Це був середній склад, який мало не виграв АПЛ", — цитує Суареса daveockop.

Нагадаємо, Луїс Суарес заявив, що завершить кар'єру в Інтер Маямі.