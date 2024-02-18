Англія

Шотландський фахівець не збирається залишати "молотобійців".

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем зазнав чергової поразки, поступившись у гостях Ноттінгем Форест із рахунком 0:2.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс прокоментував чути про те, що незабаром його можуть звільнити з поточної посади.

"Можливо, деякі вболівальники хочуть змін. Або, можливо, у них були головні тренери, які викликали у них більше захвату… Втім, зараз у клубі сидить людина, яка виграла більше за них", — цитує слова Девіда Моєса журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Грем Поттер може очолити Вест Гем у випадку звільнення Девіда Моєса. У минулому сезоні шотландський фахівець привів лондонців до перемоги в Лізі конференцій, яка стала для клубу першим трофеєм з 1980 року.