Шотландський фахівець не збирається залишати "молотобійців".
Девід Моєс, Getty Images
18 лютого 2024, 11:21
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем зазнав чергової поразки, поступившись у гостях Ноттінгем Форест із рахунком 0:2.
Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс прокоментував чути про те, що незабаром його можуть звільнити з поточної посади.
"Можливо, деякі вболівальники хочуть змін. Або, можливо, у них були головні тренери, які викликали у них більше захвату… Втім, зараз у клубі сидить людина, яка виграла більше за них", — цитує слова Девіда Моєса журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Грем Поттер може очолити Вест Гем у випадку звільнення Девіда Моєса. У минулому сезоні шотландський фахівець привів лондонців до перемоги в Лізі конференцій, яка стала для клубу першим трофеєм з 1980 року.