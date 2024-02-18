Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2024 року, 16:00.

У матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі в гостях розгромив Шеффілд Юнайтед (5:0).

Рахунок у матчі був відкритий на 20 хвилині зусиллями Буонанотте, а за чотири хвилини перевагу подвоїв Велбек. У середині другого тайму Робінсон зрізав м'яч у ворота, а потім Адінгра оформив дубль.

Також зазначимо, що на 13 хвилині за грубу гру червону картку у складі Шеффілда отримав Голгейт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Брайтон у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Шеффілд Юнайтед — Брайтон 0:5

Голи: Буонанотте, 20, Велбек, 24, Робінсон, 75 (автогол), Адінгра, 78, 85.

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Голгейт, Ахмедходжич, Робінсон, Ларусі (Брукс, 63) — Осборн (Девіс, 79), Гамер (Норвуд, 79), В. Соуза, Макаті (Брюстер, 79) — Осула (Трасті, 31).

Брайтон: Вербрюгген — ван Геке, Данк, Вебстер (Ігор, 46) — Гросс, Буонанотте (Фергюсон, 66), Гілмор, Лемпті (Модер, 46) — Адінгра, Мітома (Фаті, 76) — Велбек (Еступіньян, 81).

Попередження: Девіс — Лемпті, Буонанотте, Гілмор, Вербрюгген.

Вилучення: Голгейт, 13.