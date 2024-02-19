Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо ігрових якостей півзахисника Родрі.
Гвардіола та Родрі, GETTYIMAGES
19 лютого 2024, 10:45
В центральному матчі 25-го туру АПЛ Манчестер Сіті уникнув поразки в поєдинку з Челсі (1:1). Вкотре врятував команду півзахисник Родрі. Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що іспанець наразі демонструє найкращий футбол серед півзахисників.
"Родрі зараз найкращий півзахисник у світі. Він неймовірний, він справді здатний на все… Дуже важливе підписання для Манчестер Сіті! Було б дуже складно перемагати без нього", - підкреслив іспанський тренер.
В поточному сезоні Родрі забив 7 голів та віддав 7 результативних передач в 31 матчі.