Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Фрозіноне.

Рома в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A в гостьовому матчі переграла Фрозіноне.

Фрозіноне — Рома 0:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі після завершення гри прокоментував перемогу власної команди, а також конфлікт, що розгорівся довкола святкування першого гола захисника Діна Гейсена, що свого часу міг перейти саме до Фрозіноне.

"Виграти матч, який розпочалася з такого першого тайму, — дуже важливий сигнал для нас. Це був жахливий перший тайм у нашому виконанні, він мені зовсім не сподобався. Із тих пір, як я почав працювати в клубі, ми ще настільки сильно не страждали, як упродовж цих 45 хвилин.

Гейсен? Він ще всьому навчиться, бо дуже молодий. Я не хочу сидіти тут перед вами й читати лекції з моралі. Наступного разу він так не зробить, ми навчаємось і ростемо з досвідом.

Для початку, він знатиме, що його святкування — причина того, що він не зіграв у другому таймі, тому що його голова була зайнята непотрібними речами.

Тренерська діяльність — все ще новий світ для мене, я відкриваю його день за днем. Це був мій перший матч, на якому я побачив виїзну трибуну, заповнену вболівальниками, які приїхали заради нашої підтримки. Такі речі є для мене фундаментальними.

Ротація воротарів? У нас є два виняткових голкіпери, і це єдина роль, де я хочу, щоб була певна ясність. Ураховуючи те, як зіграв сьогодні ввечері Свілар, він заслуговує на те, щоб отримати шанс.

Заміна Лукаку під час перерви була тактичним рішенням. Я хотів дати йому відпочити. Це не було критикою його гри", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі Рома зіграє вдома проти Торіно.