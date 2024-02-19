Півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець підбив підсумки зборів.
Владислав Наумець, скрін з ютуб-каналу ЛНЗ
19 лютого 2024, 09:59
ЛНЗ закінчив збори напередодні другої частини сезону. Півзахисник команди Владислав Наумець вважає, що черкащани готові до офіційних матчів.
"Емоції супер. Закінчили збори на позитивній ноті. Обіграли чемпіонів Грузії. У них чудова команда, хороші виконавці. Вже готуємось до наступного матчу.
Мій гол? Я бачив, що Яшарі битиме, тож біг до воріт. Дивлюся, що воротар відбив перед собою – я був першим на добиванні.
На зборах було багато ігор, були дворазові тренування. Я вважаю, що команда повністю готова, але, звичайно, завжди є до чого зростати", – сказав Наумець в інтерв'ю клубному ютуб-каналу.
Друга частина сезону починається для ЛНЗ матчем проти лідера чемпіонату України Кривбасу. Поєдинок відбудеться 23 лютого.