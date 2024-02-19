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Півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець підбив підсумки зборів.

ЛНЗ закінчив збори напередодні другої частини сезону. Півзахисник команди Владислав Наумець вважає, що черкащани готові до офіційних матчів.

"Емоції супер. Закінчили збори на позитивній ноті. Обіграли чемпіонів Грузії. У них чудова команда, хороші виконавці. Вже готуємось до наступного матчу.

Мій гол? Я бачив, що Яшарі битиме, тож біг до воріт. Дивлюся, що воротар відбив перед собою – я був першим на добиванні.

На зборах було багато ігор, були дворазові тренування. Я вважаю, що команда повністю готова, але, звичайно, завжди є до чого зростати", – сказав Наумець в інтерв'ю клубному ютуб-каналу.

Друга частина сезону починається для ЛНЗ матчем проти лідера чемпіонату України Кривбасу. Поєдинок відбудеться 23 лютого.