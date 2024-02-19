Вихованець волинського футболу Олександр Маткобожик підписав контракт із ФСК Маріуполь.
Олександр Маткобожик, ФСК Маріуполь
19 лютого 2024, 11:00
Пресслужба першолігового Маріуполя повідомила про перехід захисника Олександра Маткобожика.
Термін дії контракту не розголошується. Футболіст перейшов на правах вільного агента.
Перший клуб у дорослому футболі – Зірка з Кропивницького. Ще Олександр виступав за луцьку Волинь, закарпатський Минай, львівські Карпати, рівненський Верес та харківський Металіст.
В поточному сезоні Маткобожик провів 12 матчів за Металіст. Результативними діями не відзначався.