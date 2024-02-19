Пресслужба першолігового Маріуполя повідомила про перехід захисника Олександра Маткобожика.

Термін дії контракту не розголошується. Футболіст перейшов на правах вільного агента.

Перший клуб у дорослому футболі – Зірка з Кропивницького. Ще Олександр виступав за луцьку Волинь, закарпатський Минай, львівські Карпати, рівненський Верес та харківський Металіст.

В поточному сезоні Маткобожик провів 12 матчів за Металіст. Результативними діями не відзначався.