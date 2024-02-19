Україна

Вихованець волинського футболу Олександр Маткобожик підписав контракт із ФСК Маріуполь.

Пресслужба першолігового Маріуполя повідомила про перехід захисника Олександра Маткобожика.

Термін дії контракту не розголошується. Футболіст перейшов на правах вільного агента.

Перший клуб у дорослому футболі – Зірка з Кропивницького. Ще Олександр виступав за луцьку Волинь, закарпатський Минай, львівські Карпати, рівненський Верес та харківський Металіст.

В поточному сезоні Маткобожик провів 12 матчів за Металіст. Результативними діями не відзначався.