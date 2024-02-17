Іспанія

Французький нападник вибрав ігровий номер в мадридському клубі.

Сьогодні стало відомо, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вже підписав попередній контракт з мадридським Реалом. Ба більше, француз вже зарезервував ігровий номер.

Як пише Mundo Deportivo, у "королівському клубі" Мбаппе гратиме під десятим номером, який зараз належить Луці Модричу.

Цей номер звільниться влітку, оскільки контракт хорватського півзахисника спливає 30 червня, і його продовження не входить до планів клубу.

Раніше була інформація, що Мбаппе зароблятиме в Реалі близько 30 мільйонів євро за сезон. Контракт буде розрахований на 5-6 років.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 30 матчів, у яких забив 31 гол та віддав сім асистів.