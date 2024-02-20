Англія

За останні 17 місяців Челсі переманив 11-го співробітника Брайтона.

Брайтон офіційно оголосив, що голова департаменту з комплектації складу Сем Джуелл

прийняв пропозицію Челсі та був переведений в оплачувану відпустку, яку йому належить відбути перед тим, як він приступить до нової роботи.

Джуелл очолював селекційний департамент Брайтона з 2022 року, змінивши в цій ролі Пола Вінстенлі, що пішла в Челсі.

Крім Вїнстенлі та Джуелла, за останні 17 місяців, що клуб перебуває під керівництвом Тодда Боулі, Челсі забрав з Брайтона головного тренера Грема Поттера, захисника Марка Кукурелью, голкіпера Роберта Санчеса та півзахисника Мойсеса Кайседо.