Україна

На домашні матчі "пивоварів" зможуть прийти 1500 глядачів, на поєдинки Шахтаря — 500 вболівальників.

Пресслужба Шахтаря та Оболоні оголосили, що отримали відповідний дозвіл від офіційних органів державної влади на проведення домашніх матчів з глядачами.

Оболонь Арена зможе приймати 1500 глядачів. Домашні матчі Шахтаря проходитимуть на Арені Львів. Поєдинки зможуть відвідувати близько 500 глядачів, а весь дохід від продажу квитків клуб вирішив спрямувати на соціальні проєкти та благодійність.

Важливим критерієм є дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.

Таким чином, підтримати рідну команду прихильники "пивоварів" зможуть вже у стартовому турі другої частини чемпіонату — 26-го лютого. Оболонь прийматиме Чорноморець. Початок матчу — о 15:30.

Шахтар прийматиме Кривбас 3 березня.

Раніше повідомлялось, що Верес отримав дозвіл на проведення матчів з глядачами, а пізніше — Олександрія. Тим часом Полісся всі виручені кошти з продажу квитків направить на допомогу ЗСУ.