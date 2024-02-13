Німеччина

Керівник "фармацевтів" переконаний, що іспанський фахівець не залишить клуб.

Спортивний директор Баєра Саймон Рольфес впевнений, що Хабі Алонсо залишиться в клубі наступного сезону, попри інтерес з боку Ліверпуля.

Алонсо розглядається як потенційна заміна Юргену Клоппу, який покине клуб після закінчення сезону.

"Так, я в цьому впевнений", — сказав Рольфес. "Одна з причин — контракт, інша — наскільки комфортно він почувається. Він знає, що у нього дуже хороша команда і що ми також матимемо дуже хороші перспективи наступного року.

Ці всі нюанси спонукають залишатися як тренера, так і гравців".

В даний час Баєр очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію на п'ять балів після 21 туру. Своєю чергою Ліверпуль лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал та Манчестер Сіті на два очки.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль контактував з Алонсо через відставку Клоппа.