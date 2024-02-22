Українець отримав невелике пошкодження у минулому матчі.
Віталій Миколенко, Getty Images
22 лютого 2024, 18:26
Захисник Евертона Віталій Миколенко може пропустити майбутній матч АПЛ проти Брайтона, яким керує колишній головний тренер Шахтаря Роберто де Дзербі.
24-річний українець отримав невеликий удар у минулому матчі чемпіонату проти Крістал Пелес (1:1).
Проте головний тренер "ірисок" Шон Дайч сподівається, що це не завадить українцю зіграти з Брайтоном.
"Миколенко отримав забій, але ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд", — сказав Дайч.
Нинішнього сезону Миколенко провів 26 поєдинків, у яких забив два м'ячі.
Нагадаємо, матч Брайтон — Евертон відбудеться у суботу, 24 лютого, о 17:00 за київським часом.