Англія

Захисник Челсі Леві Колвілл висловився напередодні фіналу Кубка ліги з Ліверпулем.

У рамках фіналу поточного розіграшу Кубка англійської ліги лондонський Челсі зустрінеться з Ліверпулем.

Центральний захисник "синіх" Леві Колвілл поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння з мерсісайдцями на Вемблі.

"Хочемо показати, що ми — справжні переможці. Ми та команда, яка здатна вигравати трофеї для такого великого клубу, як Челсі. Це саме те, заради чого ми вирушимо на Вемблі у ці вихідні", — сказав Колвілл.

Фінальний матч Кубка ліги-2023/24 між Челсі та Ліверпулем відбудеться у неділю, 25 лютого, о 17:00 за київським часом.