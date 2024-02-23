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Колишній динамівець поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Денис Гармаш прокоментував майбутній матч УПЛ проти свого колишнього клубу — київського Динамо.

"Збори завершилися. Ми відпрацювали дуже добре, команда добре готова фізично. Я думаю, що ми гарно налаштовані на перший тур після паузи. Усі на нього чекають, думаю, що результат буде на користь нашої команди.

Особисті кондиції? Ну фізично я готовий дуже добре. Правда, я не грав давно в офіційних матчах. Але нічого, думаю, що через матчі я ще наберу свої кондиції.

Усі партнери високої кваліфікації. Зігратися ще до кінця не вдалося, бо на зборах у кожному матчі змінювався склад. Проте, я вважаю, що надалі ми це налагодимо.

Стосовно гри з Динамо, я чекаю на цей матч, налаштований тільки на перемогу. Я дивився їх товариські матчі, можу сказати, що хлопці добре працюють, Шовковський щось змінив, але це йому відповідати за те, що зроблено. Я думаю, що Динамо може посісти перше місце", — наводить слова Гармаша прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Динамо відбудеться в неділю, 25 лютого, о 15:30 за київським часом.