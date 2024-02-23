Англія

Форвард Челсі Ніколас Джексон відповів на критику на свою адресу.

Поточний сезон невдалий для нападника Челсі Ніколаса Джексона. На його рахунку 9 голів у 27 матчах. Але невтішна результативність аж ніяк не турбує сенегальця.

"Критика? Спочатку це хвилювало мене. Ла Ліга не така, тож коли я тільки перейшов, мене це трохи турбувало. Але тепер, поговоривши з тренером і усвідомивши, що команда – це найважливіше, я більше не турбуюсь про ці речі.

Іноді перед сном я переглядаю ті самі відео, постійно думаючи, що мав зіграти краще. Але коли я був молодий, то бачив, як у Реалі грає Карім Бензема. У дитинстві я вболівав за Мадрид, і Бензема упускав багато моментів. Але знаєте, потім він виграв Золотий м'яч. Я не говорю, що я на такому рівні. Зараз я ще не можу на цьому рівні", – сказав нападник Челсі.

Нагадаємо, у Джексона найбільше жовтих карток за сезон в АПЛ.