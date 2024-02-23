Ліга Європи

Півзахисник Марселя Амін Аріт висловився після матчу з Шахтарем.

Шахтар залишив Лігу Європи, вилетівши від Марселя. Перший матч завершився внічию — 2:2, а в другому — українська команда поступилась — 1:3.

На думку півзахисника Марселя Аміна Аріта, прохід до наступної стадії змагань — результат роботи колишнього тренера "провансальців" Дженнаро Гаттузо.

"Це перемога всього міста. Останні кілька тижнів були непростими як для нас, так і для вболівальників та керівництва.

Ми зіграли матч Ліги Європи, свою місію виконали. Це те, на що нам доведеться спиратися, але насамперед нам потрібно твердо стояти на ногах і виявляти багато смирення, щоб підійти до наступних матчів.

Я дуже високої думки про Гаттузо, тому що він зробив чудову роботу до кінця. Він був із нами. Він виняткова людина, дуже добрий тренер. Я хотів присвятити цю перемогу йому. Він буде частиною нашого сезону, хоч би що трапилося, попри важкі часи, які у нас були. Сподіваюся, він пишався нами сьогодні увечері", — сказав футболіст.

В 1/8 фіналу Марсель зіграє з Вільярреалом.