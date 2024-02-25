Англія

"Вовки" обійшли Ньюкасл в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

На Молінью Стедіум відбувся матч 26-го туру АПЛ поміж Вулвергемптоном та Шеффілдом.

В минулому турі "вовки" здобули виїзну перемогу над Тоттенгемом, а сьогодні здолали аутсайдера чемпіонату. Єдиний гол в матчі на рахунку Сарабії. Аїт-Нурі поперечною передачею знайшов партнера по команді в штрафному майданчику гостей, а Пабло з близької відстані ударом головою відправив м'яч в правий кут воріт суперника.

Вулвз набирає 38 очок та обходить Ньюкасл, підіймаючись на восьме місце. У Шеффілда все погано: 13 очок і остання сходинка в чемпіонаті.

Вулвергемптон — Шеффілд Юнайтед 1:0

Гол: Сарабія, 30

Вулвергемптон: Жозе Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомес, Аїт-Нурі (Дойл, 77) — Сарабія (Доерті, 90), Нету — Хі Чхан (Бельгард, 85)

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедходжич, Робінсон, Трасті — Богл, Гамер, Віні Соуза (Осула, 82), Норвуд (Девіс, 82), Ларусі (Осборн, 72) — Макаті — Брюстер (Макберні, 82