Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти Вереса (2:0).

"Найперше — дякую за можливість грати Силам оборони України. Велика подяка нашим воїнам.

По грі — звісно, враження позитивні. Бо нам вдалося перемогти міцного суперника. Верес непогано підсилився взимку і ставить завдання зберегти прописку в УПЛ. Тому ми максимально серйозно готувалися до цієї гри.

Перший тайм вийшов дещо сумбурним. Для обох команд — це перша офіційна гра після тривалої паузи. Футболісти звикали до газону, атмосфери від присутності вболівальників на стадіоні. Але гра була відкритою, обидві команди грали на перемогу. По перерві ми заспокоїлися, забрали м'яч під свій контроль і якісно напрацювали на перемогу. Хоча, і Верес свої шанси мав.

Приємно, що повернулися на трибуни вболівальники. Футбол — це для них. Вважаю, їм гра сьогодні сподобалася. Я сьогодні задоволений грою команди і ставленням футболістів до гри", — наводить слова Вишняка прес-служба Вереса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Колос.