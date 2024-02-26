Англія

Головний тренер Ліверпуля прокоментував травму Раяна Гравенберга у фіналі Кубка ліги проти Челсі (1:0).

На 28-й хвилині кубкового фіналу між Челсі та Ліверпулем Мойзес Кайседо травмував гравця "червоних" Раяна Гравенберха. Арбітр матчу Кріс Кавана ніяк не відреагував на жорсткий фол з боку гравця Челсі, що не на жарт розлютило наставника мерсисайдської команди Юргена Клоппа.

"Це був матч двох команд, які відчайдушно билися, і був рефері, який не відповідав рівню матчу. Так уже вийшло, перепрошую.

Знаю, з цього зроблять історію, але хіба це навіть не фол (Кайседо на Гравенберсі — ред.)? Він навіть не свиснув фол. А потім четвертий арбітр пояснює, чому вони не можуть показати картку. Є ж сліди від шипів на кісточці. Це все, що потрібне для картки", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, у фіналі турніру мерсисайдці обіграли Челсі завдяки голу Вірджіла ван Дейка в додатковий час, на 118-й хвилині.