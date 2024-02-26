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Керманич Вереса прокоментував поразку від Колоса.

Рівненський Верес у домашньому матчі в рамках 18 туру української Прем’єр-лізі зазнав поразки від ковалівського Колосу.

Верес — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Було два різних тайми. І за змістом гри, і за забитими м'ячами.

Ми краще виглядали до перерви. Але не реалізували свої шанси.

В другому таймі Колос ефективно використав контргру. А після першого пропущеного м'яча ми більше відкрилися і, відповідно, пропустили вдруге.

Щодо новачків — усі, хто зіграв сьогодні, залишили непогане враження. Звичайно, усі розчаровані результатом. Але ми розуміємо, що ці футболісти можуть ще більше дати цій команді. Сподіваємось від них на подальший прогрес в наступних іграх", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє гостьовий матч проти полтавської Ворскли.