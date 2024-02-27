Боси Ліверпуля хочуть організувати парад на честь головного тренера Юргена Клоппа. Про це повідомляє журналіст Пол Джойс.

Місяць тому Юрген Клопп заявив, що залишить клуб по завершенню сезону-2023/24. Керівництво мерсисайдського клубу хоче, щоб уболівальники отримали повноцінну нагоду попрощатися з німецьким тренером.

Клопп був призначений головним тренером Ліверпуля 8 жовтня 2015 року. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів УЄФА, Прем'єр-лігу, Суперкубок Англії, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок УЄФА.