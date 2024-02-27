Англія

Німецького фахівця з повагою проводжають із мерсисайдського суперклубу.

Боси Ліверпуля хочуть організувати парад на честь головного тренера Юргена Клоппа. Про це повідомляє журналіст Пол Джойс.

Місяць тому Юрген Клопп заявив, що залишить клуб по завершенню сезону-2023/24. Керівництво мерсисайдського клубу хоче, щоб уболівальники отримали повноцінну нагоду попрощатися з німецьким тренером.

Клопп був призначений головним тренером Ліверпуля 8 жовтня 2015 року. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів УЄФА, Прем'єр-лігу, Суперкубок Англії, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок УЄФА.