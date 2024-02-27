Франція

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може стати гравцем паризького клубу.

ПСЖ зацікавлений в придбанні вінгера Ювентуса Федеріко К’єзи. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, також претендують на італійця два клуби з АПЛ — Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Водночас зазначається, що Ювентус розраховує продовжити контракт із К’єзою. Нинішня угода футболіста з "б’янконери" розрахована до середини 2025 року. Якщо сторони не домовляться, то клуб може виставити гравця на трансфер.

В поточному сезоні К'єза зіграв 22 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.