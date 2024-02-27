Іспанія

Правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг зацікавив мадридський Реал.

Слідом за оборонцем Баварії Альфорсо Девісом до Реала може перейти ще один представник Бундесліги — правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Реал має намір підписати Фрімпонга. Але йому треба виграти конкуренцію у Ліверпуля та МЮ.

У сезоні-2023/2024 Джеремі Фрімпонг відіграв за Баєр 29 матчів. На його рахунку 9 голів та 9 результативних пасів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зв'язувався з керманичем Баєра Хабі Алонсо, який може замінити Юргена Клоппа на посаді головного тренера "червоних".