Правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг зацікавив мадридський Реал.
ДЖЕРЕМІ ФРІМПОНГ, GETTY IMAGES
27 лютого 2024, 09:59
Слідом за оборонцем Баварії Альфорсо Девісом до Реала може перейти ще один представник Бундесліги — правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Реал має намір підписати Фрімпонга. Але йому треба виграти конкуренцію у Ліверпуля та МЮ.
У сезоні-2023/2024 Джеремі Фрімпонг відіграв за Баєр 29 матчів. На його рахунку 9 голів та 9 результативних пасів.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зв'язувався з керманичем Баєра Хабі Алонсо, який може замінити Юргена Клоппа на посаді головного тренера "червоних".