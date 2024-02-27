Україна

Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (4:2).

"Перемога – це завжди добре, емоції позитивні. Ми довго працювали та готувалися. Щоправда, гра почалася трохи не за нашим сценарієм, але руки не опустили, вірили, що у нас все вийде та у підсумку перемогли.

Як показала гра, плани пропущений гол нам не зіпсував, але пропускати швидкий м’яч – це удар нижче поясу, але нічого страшного – ми швидко оговталися. Нам потрібно було забивати та вмикати другу швидкість, тиснути на суперника, що ми і робили. Повторюся, удар був суто психологічний, але головне, що ми його витримали, зрівняли рахунок, і це підштовхнуло нас забивати більше і більше.

Мій забитий гол? У штрафному майданчику був сумбур, я навіть не роздумував, а одразу на інтуїції пробив по воротах. Бачив, що у штрафному майданчику було багато ніг, тому думати було ніколи, тож завдав удару у дотик. Добре, що влучив туди, куди цілився. Ми тренували такі удари на зборах.

Ми добре готові фізично. Зовсім не відходили від установки на гру, яка у нас була у першому таймі. Продовжували тиснути на суперника, потім, хоча і перемагали з різницею у два м’ячі, пропустили, але хотіли забити ще. Не скажу, що Металіст 1925 підсів, але знаю, що, коли пропускаєш одразу після того, як забив, це морально важкувато. Можливо, вони не повірили в успіх, а ми, навпаки, не зупинялися ні на хвилину.

Металіст 1925 — Динамо Київ 2:4 Відео голів та огляд матчу

Рахунок на табло. Ми добре готувалися. Це тільки перша гра, у нас ще багато роботи попереду. Завтра маємо вихідний, потім будемо готуватися до наступного суперника. У нас попереду дуже багато роботи, щоб стати чемпіонами. За власними відчуттями наприкінці поєдинку було трохи важкувато, але загалом ми нормально витримали. Повторюся, на зборах ми працювали дуже добре, важко і старанно.

Протягом усіх зборів грав зліва, але тренер сьогодні сказав, що гратиму справа. Забив м’яч. Чомусь, коли граю на цьому місці, вдається забивати. З Рухом грав справа – і забив, тепер сьогодні. Для мене головне – грати за команду Динамо та отримувати задоволення.

Перший матч за основну команду Динамо від Тараса Михавко? Я трохи пізніше зайшов у роздягальню, тому не знаю як його привітали. Але хлопець дуже добре провів цей поєдинок, не бачив жодного страху в його очах для його віку. Молодець. На зборах його поставили, і він грав постійно. І особисто я теж його похвалив, нехай продовжує працювати так само наполегливо. Дай бог, у нього буде велике майбутнє.

Наступна гра проти рідного Чорноморця? Якби ми грали в Одесі, мабуть, були б особливі почуття. А оскільки гра у Києві – навіть не знаю. У команді вже майже нікого немає. Безсумнівно, Чорноморець мені багато дав, проторував мій шлях у футбол. Тому якісь відчуття, безумовно, є, я довго працював з тренером одеситів. Але не можу сказати, що це для мене буде особливо принциповий матч. Для нас зараз кожна гра принципова.

Звісно, очікуємо вболівальників на трибунах. Хоча вже звикли грати без них. Коли граємо за кордоном із глядачами, це навіть незвично, бо не виходить докричатись до хлопців, не чуєш вказівок тренера. Це зовсім інші емоції. Я бачив, що мова йде про маленьку квоту, але це добре, що хоч небагато людей зможуть приходити та дивитися футбол. Це добре і для нас, і для них", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

Раніше Football.ua розповів про головні події першого туру чемпіонату України після величезної перерви.