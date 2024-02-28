Англія

Олександр Зінченко висловився щодо повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко вкотре прокоментував війну в Україні, нагадавши, через що проходить його країна.

"Ніхто не може зрозуміти, через що ми, українці, проходимо. Особливо ті, хто живе в країні, намагаючись пристосувати своє життя до бомб над головою. У мене двоє дітей, і я не можу уявити, як я та моя сім'я жили б таким життям, коли вночі лунає сирена, і ти мусиш йти ховатися в бомбосховище.

Важко пояснити людям, що така зараз ситуація в Україні. Але всі ми, футболісти, що грають за кордоном, спілкуємося з людьми на батьківщині й намагаємося допомогти, чим можемо, як можемо, намагаємося донести до людей по всьому світу інформацію про ситуацію, що склалася.

Я розумію, що є певна втома від війни, але ми повинні продовжувати. Ніколи не знаєш, що станеться найближчими роками. Ми повинні триматися разом.

Ми як гравці розуміємо, що на нас лежить додаткова відповідальність. Що ми можемо дати нашим людям додаткові емоції, змусити їх посміхнутися, зробити їх щасливими хоча б на кілька хвилин. Це наш обов'язок – дарувати їм радість. Саме це ми й намагаємося робити щоразу, коли граємо з українським гербом на грудях", - наводить слова Зінченка прес-служба клубу.

Раніше Зінченко розповів, що незабаром сподівається повернутися на поле після травми.