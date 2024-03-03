Англія

Команда Андоні Іраоли перервала серію з шести матчів без перемог, а "бордові" продовжили її до десяти зустрічей.

У матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут у гостях здобув перемогу над Бернлі з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині, коли результативним ударом відзначився Джастін Клюйверт. Потім наприкінці другого тайму перевагу "вишень" подвоїв Антуан Семеньйо.

Також додамо, що вже на 12 хвилині гості були змушені замінити Маркоса Сенесі через травму.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів весь матч у складі Борнмута.

Таким чином, Борнмут перервав серію із шести матчів без перемог у всіх турнірах, а "бордові" продовжили її до десяти поєдинків.

Після 26 ігор Борнмут набрав 31 очко і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Бернлі 13 балів та 19 рядок.

Бернлі - Борнмут 0:2

Голи: Клюйверт, 13 Семеньйо, 88.

Бернлі: Траффорд — да Сілва (Бенсон, 77), О'Ши (Родрігес, 90), Естев, Тейлор — Ассіньйон, Берге, Каллен (Гудмундссон, 90), Одобер — Фофана, Брун Ларсен (Амдуні, 69).

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі (Мефам, 12), Керкез (Уаттара, 90) — Крісті (Скотт, 46), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє — Соланке (Унал, 90).

Попередження: О'Ши, да Сілва — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє, Сміт.