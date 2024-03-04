Англія

Експартнер по збірній Уругваю Луїс Суарес прокоментував успіхи Дарвіна Нуньєса в Ліверпулі.

Ексзірка Ліверпуля Луїс Суарес вважає, що зараз у команди є топнападник. Він зазначає, що Дарвін Нуньєс виріс у зірку світового масштабу.

"Я бачив цей гол (у ворота Ноттінгема — ред.). Дуже радий і за Ліверпуль, і за Дарвіна. На сьогодні він один з найкращих нападників у світі", — наводить слова уругвайця Mirror.

Раніше повідомлялось, що Челсі міг купити Нуньєса минулого літа, але отримав відмову від Ліверпуля.

Цього сезону 24-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 11 асистів.