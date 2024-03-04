Іспанія

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу над Бетісом у 27-му турі Ла Ліги.

На Метрополітано в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко переграв Бетіс (2:1). Після гри наставник "матрацників" Дієго Сімеоне зазначив, що ця перемога вкрай важлива на тлі вильоту з Кубка Іспанії від Атлетіка (0:3).

"Ми почали дуже добре, могли зробити рахунок більшим, але потім гра стала розвиватися інакше. Суперник став краще розташовуватися позиційно, хоча Маріо Ермосо міг вирішити результат матчу.

Вони тут же відіграли один гол, рахунок став 2:1, і з'явився страх, до якого більше схильні песимісти, але, на щастя, у нас оптимістів виявилося більше.

Сили вичерпувались, і ми випустили Рейнілду та Савіча, а Льоренте перевели в атаку. Облак зробив чудовий сейв. Сподіватимемося, що ця перемога додасть нам сил і енергії", — сказав аргентинець.

Атлетіко — Реал Бетіс 2:1 Відео голів та огляд матчу.