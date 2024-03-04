Іспанія

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував поразку своєї команди від Мальорки (0:1) у 27-му турі Ла Ліги.

У 27-му турі Ла Ліги Жирона несподівано програла Мальорці (0:1). Після гри наставник каталонців Мічел Санчес визнав, що його команда не змогла продемонструвати свою кращу гру проти Мальорки.

"У нас було багато неточностей і нам не вистачало агресивності в атаках. Було складно грати з таким вітром. Це був напружений та рівний матч. Ми продовжимо боротьбу за Лігу чемпіонів. Це наша мета, і ми не здамося.

Я розчарований результатом, але не ставленням команди. Гравці віддали всі сили на поле. Ми допустили кілька помилок, які коштували нам перемоги. Нам потрібно вчитися на цих помилках і ставати кращими. У нас попереду ще багато матчів, і ми будемо боротися за кожне очко. Нам потрібно зосередитися на наступній грі й постаратися здобути перемогу", — сказав Мічел.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Жирона у 27-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24.