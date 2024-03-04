Італія

Головний тренер Наполі Франческо Кальцона прокоментував перемогу над Ювентусом (2:1) у матчі Серії А.

В центральному матчі 27-го туру Серії А Наполі переміг Ювентус (2:1). Після гри наставник команди Франческо Кальцона зазначив, що його команда виходить із затяжної кризи.

"Ми на вірному шляху, але попереду ще багато роботи. Я дуже радий перемозі, я побачив команду, яка хоче додавати.

Здобувши перемогу у цьому матчі, команда надіслала сигнал: ми хочемо досягти важливих цілей. Я радий бачити таку згуртовану команду, яка прагне стати сильнішою.

Кварацхелія та Осімген – фундаментальні гравці команди. Цього сезону у них були важкі періоди, але зараз вони набули оптимальної форми", — сказав тренер.

Дивіться відео найкращих моментів матчу Наполі — Ювентус.