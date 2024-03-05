Англія

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу боротьби за чемпіонство АПЛ.

Боротьба за чемпіонство АПЛ виходить на фінішну пряму. Після 27 матчів у Ліверпуля 63 очка, Сіті має 62 бали, а лондонський Арсенал — 61. Джеймі Каррагер назвав перевагу кожної з команд.

"Думаю, ніхто не користується п'ятьма замінами краще, ніж Юрген Клопп, з моменту їхнього запровадження.

Ми вже говорили про Арсенал та думали, за рахунок чого вони можуть виграти чемпіонат. У них найкраща гра в обороні. Манчестер Сіті, ймовірно, найкраща команда з найкращими гравцями, а Ліверпуль може виграти чемпіонат за рахунок лави запасних, тому що Клопп завжди використовує п'ять замін", — сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

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