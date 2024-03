Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися у минулому турі чемпіонату Англії-2023/24.

Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги, який традиційно подарував нам низку цікавих протистоянь. Тож давайте обговоримо їх більш детально в нашому черговому матеріалі подібного формату.

До вашої уваги наші традиційні підсумки 27-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

⚽️ ДИВО ІМЕНІ ДАРВІНА НУНЬЄСА

Школярі Ліверпуля — це, безперечно, одна з тих речей, чим запам'ятається нинішній сезон в Англії. Мало нам було Конора Бредлі, так Юрген Клопп ще й вирішив насамкінець відкрити футбольному світу низку інших імен зовсім юних гравців академії мерсісайдців. Ну, як сказати "вирішив"... Хлопці отримують зараз свої шанси виключно через велику кількість травм у команді, але ж користуються вони цими шансами як тільки можуть! Хіба ж ні?

Безсумнівно, така велика кількість травм основних футболістів та відсутність ротації не могла не вплинути на якість футболу Ліверпуля. Цими вихідними Юрген Клопп і компанія були вкрай близькі до втрати очок, яка зараз не на часі через щільну боротьбу за "золото". Проте дивом, на останніх секундах матчу, Дарвін Нуньєс знайшов вільний прострір у штрафному майданчику "лісників" і відгукнувся на останню навісну передачу Алексіса Мак Аллістера, яка в результаті стала результативною.

Такі перемоги прийнято називати "чемпіонськими", якщо ми говоримо про Ліверпуль. Пропустити такий пізній гол — це перекреслити всі старання та низку вражаючих сейвів голкіпера, якщо ми говоримо про Маца Сельса. Однак гравці Ноттінгем Форест винні самі, адже вони не прагнули перемогти цих ліверпульських школярів, хоч той самий Ентоні Еланга і мав кілька непоганих моментів.

А Дарвін що? А Дарвін знову вириває три очки для Ліверпуля, підтверджуючи свій статус топового гравця атаки напередодні важливої очної зустрічі з Ерлінгом Голандом, з яким його порівнювали ще з моменту приєднання обох до АПЛ.

Ноттінгем Форест — Ліверпуль 0:1

Гол: Нуньєс, 90+9

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес (Даніло, 79), Єйтс — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Орігі (Авонії, 64)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Цимікас, 84), Конате, ван Дейк, Робертсон (Ендо, 60) — Мак Аллістер, Гомес, Кларк (Нуньєс, 60) — Елліотт (Собослаї, 76), Гакпо (Деннс, 84), Діас

Попередження: Гіббс-Вайт, Даніло — Робертсон, Деннc

⚽️ ЧИ Є НАРАЗІ ПИТАННЯ, ЯКОГО КОЛЬОРУ МАНЧЕСТЕР?

Манкуніанське дербі останніми роками помітно втратило в рівні інтриги та ажіотажу. На даний момент фаворит фактично завжди очевидний і незмінний, але це не означає, що такий однозначний вердикт завжди стосувався підсумкового результату того чи іншого матчу. Манчестер Юнайтед досить часто відбирав очки у своїх територіальних суперників із Манчестер Сіті в епоху Хосепа Гвардіоли, але цими вихідними був не той випадок.

Рівень тотального домінування "містян" був просто неймовірним, і не можна сказати, що розвиток подій на полі викликав якийсь сильний подив. Навіть коли Юнайтед регулярно перемагав останнім часом, ми постійно критикували рівень футболу "червоних дияволів" та відсутність тренерської ідеї, але водночас ми хвалили МЮ за виявлений характер в окремих моментах.

Проти Манчестер Сіті у Еріка тен Гага була ця тренерська ідея і план — прості та очевидні, але все ж таки були. Спробувати переграти "містян" у футбол для нинішнього Юнайтед — це самогубство, тому ставка на улюблену глуху оборону і якийсь "шалений" гол на контратаці — ось і весь план МЮ, який міг спрацювати, особливо коли "шалений" гол у виконанні Маркуса Рашфорда таки втілився у життя вже на 8-ій хвилині зустрічі.

The most touches Phil Foden has had in a Premier League match 👏



📊 @Oracle pic.twitter.com/BByNgGr5gf — Premier League (@premierleague) March 3, 2024

Щоправда, везіння колись закінчується, особливо коли і якісною організованою обороною похвалитися ти не можеш. У другому таймі Філ Фоден взяв на себе роль героя матчу, а після ще й Ерлінг Голанд поставив крапку, виправившись за витрачені моменти у першій половині.

Підсумок: футбол переміг того недільного вечора, а Манчестер Юнайтед замість трьох очок залишився задовольнятися лише трьома ударами у бік воріт Сіті за весь матч... Та навіть "мертвий" Шеффілд Юнайтед у понеділок проти Арсеналу завдав на один більше!

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Фоден, 56, 80, Голанд, 90+3 — Рашфорд, 8



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі, Сілва — Фоден (Бобб 90+6), де Брюйне, Доку (Альварес, 59) — Голанд.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Камбвала, 69), Лінделеф — Мейну (Форсон, 83), Каземіро, Мактоміней — Фернандеш, Гарначо (Амрабат, 82) — Рашфорд (Антоні, 74).



Попередження: Варан

⚽️ АРСЕНАЛ НЕ ЗНАЄ ПОЩАДИ

Що можна сказати про матч, під час якого вже на 16-ій хвилині вболівальники господарів поля почали залишати стадіон? Це рекордно швидше, ніж було з фанатами Бернлі та Вест Гема... Арсенал зняв черговий скальп зі свого суперника в рамках Прем'єр-ліги, зробивши це у домінуючому та результативному стилі.

Вже за підсумками першого тайму рахунок на користь команди Мікеля Артети був 5:0, причому результативні дії традиційно були розподілені між різними гравцями, що вкотре говорить нам насамперед про силу та клас "канонірів" як команди! І в наступному турі Арсенал має шанси відчути себе лідером таблиці, адже хто знає, як 10 березня завершиться очна зустріч на Енфілді двох прямих конкурентів лондонців у боротьбі за чемпіонство?



А оскільки "каноніри" просто в одну хвіртку знищили чергового суперника в АПЛ, то пропонуємо до вашої уваги кілька цікавих фактів:

- Арсенал — перша команда в історії АПЛ, яка виграла три виїзні матчі поспіль з рахунком 5:0 і більше.

- У Шеффілд Юнайтед вже рівно -50 за різницею забитих та пропущених.

- "Провальний" Давід Рая одноосібно очолив список найкращих голкіперів АПЛ за кількістю "сухих" матчів (9), зробивши майбутнє Аарона Рамсдейла на Емірейтс ще більш туманним.

- "Провальний" Кай Гаверц у другому матчі поспіль оформив гол+пас і вже має на своєму рахунку 7 забитих м'ячів та 3 асисти цього сезону АПЛ. Цікавий факт: минулого літа "планом А" для Арсеналу на заміну для Граніта Джаки в центр поля був Мейсон Маунт, а ось Гаверц – лише запасний варіант. До речі, німець — автор 150 000 гола в історії вищого дивізіону Англії.

- Бен Вайт — автор 10 000 гола в історії Арсеналу.

- Вільям Саліба побив рекорд Санті Касорли серед усіх гравців Арсеналу за кількістю передач за матч – 169. Санті – плеймейкер, а Віллі – центральний захисник. До речі, лише три гравці в АПЛ з 2003 року мають більший показник, ніж у французького центрбека (усі – представники Манчестер Сіті).

Питання для команди Артети: а чи залишили ви хоча б якісь голи на матч-відповідь проти Порту в Лізі чемпіонів, чи все пішло на АПЛ?

Шеффілд Юнайтед — Арсенал 0:6

Голи: Едегор, 5, Богл, 13 (авт.), Мартінеллі, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Вайт, 58



Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедгоджич (Арбластер, 64), Трасті, Робінсон — Богл, Норвуд (Осборн, 16), Вінісіус, Гамер, Девіс (Брукс, 46) — Макейті (Болдок, 46), Макберні (Осула, 46).



Арсенал: Рая — Вайт (Седрік, 65), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс (Троссар, 74) — Сака (Вієйра, 46), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 64).



Попередження: Богл.

⚽️ Челсі уникнув поразки у дербі з Брентфордом. Одна з варіацій українського дербі в Англії, яке стартувало, на жаль для нас, з лави запасних для обох сторін. Що хорошого – матч вийшов результативним, але вже традиційно не дуже радісним для вболівальників "пенсіонерів". Все-таки навряд чи вирвана нічия з "бджолами" в кінці — це великий привід для радості, якщо ми говоримо про Челсs. Скоріше для Брентфорда це розчарування, адже перемога була близькою.

Брентфорд — Челсі 2:2

Голи: Роерслев, 50 Вісса, 69 — Джексон, 35 Дісасі, 84

⚽️ Шедевральний Альфонсо Ареола приніс перемогу Вест Гему над Евертоном. Неймовірна розв'язка на Гудісон Парк у компенсований до другого тайму час, під час якого "молотобійці" забили два м'ячі та якимось дивом вирвали перемогу! Напевно, це той випадок, коли команда (а саме підопічні Шона Дайча) підсіла морально у фінальному відрізку на тлі того, що м'яч щоразу відмовлявся йти у сітку воріт Вест Гема. Той випадок, коли десь не пощастило "ірискам", а десь голкіпер гостей упіймав просто неймовірний кураж і здійснив аж десять сейвів за матч. Ареола – MVP.

Евертон — Вест Гем 1:3

Голи: Бету, 56 - Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

⚽️ Ньюкасл розгромив Вулвергемптон. Зазвичай надійні та організовані в обороні "вовки" не змогли похвалитися цими якостями на Сент-Джеймс Парк. З перших хвилин все пішло не за планом колективу Гарі О'Ніла, і, як наслідок, нищівна поразка від "сорок" із рахунком 0:3.

Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон 3:0

Голи: Ісак, 14, Гордон, 33, Лівраменто, 90+2

⚽️ Вольова перемога Тоттенгема в дербі з Крістал Пелес. Як можете помітити, цей тур був багатий на голи у заключні відрізки матчів, і лондонське протистояння "шпор" із "орлами" не стало винятком із правил. Програючи в один м'яч, підопічні Анге Постекоглу змогли зібратися і починаючи з 78-ої хвилини перевернути ситуацію у свій бік за рахунок трьох забитих голів. Виходить, Олівер Гласнер зазнав першої невдачі на посаді головного тренера Крістал Пелес, але, заради справедливості, спроба була непогана — та ще й на домашній арені Тоттенгема.

Тоттенгем - Крістал Пелес 3:1

Голи: Вернер, 78, Ромеро, 81, Сон, 88 — Езе, 59

⚽️ Брайтон зазнав нищівної поразки від Фулгема. Кадрові втрати ключових виконавців ударили по Брайтону з новою, ще більшою силою. Контроль м'яча у "чайок" був. Моменти – теж були. Може хтось скаже, що рахунок зовсім не за грою, але язик не повернеться — все ж таки не вперше подібне відбувається з колективом Роберто Де Дзербі в нинішньому сезоні.

Фулгем — Брайтон 3:0

Голи: Вілсон, 22, Муніз, 33, Траоре, 90+1

⚽️ Астон Вілла вирвала перемогу над непоступливим Лутоном. А що ж тут? А тут також розв'язка на останніх хвилинах протистояння, яка безпосередньо визначила результат на користь бірмінгемців. Ймовірно, багатьом нейтральним уболівальникам навіть трохи шкода через такий підсумок, адже почати симпатизувати Лутону, який протягом матчу відіграв два м'ячі відставання і був близьким до камбеку, дуже просто. Це і відкритий футбол, і наявність характеру при скромних кадрових ресурсах, і перспективний молодий тренер на чолі команди, і своєрідна атмосфера домашніх матчів на скромному Кенілворт Роуд. Поки Бернлі та Шеффілд Юнайтед стали суцільним розчаруванням після промоушену, "капелюшники" завойовують серця.

Лутон Таун — Астон Вілла 2:3

Голи: Чонг, 66, Морріс, 72 — Воткінс, 24, 38, Дінь, 89

⚽️ Бернлі — не проблема для Борнмута. А для кого "бордові" взагалі проблема після виходу в АПЛ із Чемпіоншипу? Колектив Андоні Іраоли набрав очікувані чергові три очки проти команди, з якою ми вже зараз можемо прощатися, як і з Шеффілд Юнайтед. Льюїс Кук записав на свій рахунок два асисти у моментах із обома голами "вишень".

Бернлі - Борнмут 0:2

Голи: Клюйверт, 13 Семеньйо, 88.

Найкращий тренер туру: Марку Сілва (Фулгем)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Титульна боротьба в топових чемпіонатах Європи:

Він грає у старті Челсі, а Мудрик — ні:

Only Nicolas Jackson can tackle himself pic.twitter.com/6TFrQTad9P — Troll Football (@TrollFootball) March 2, 2024

Юрген Клопп разом із одним зі своїх гравців:

Теплова карта Дарвіна Нуньєса проти Ноттінгем Форест:

Афіша дербі Манчестера:

Трошки базованих мемів:

Ерік тен Гаг заробив більше карток, ніж очок, проти команд "великої шістки" у виїзних матчах цього сезону:

Ерлінга Голанда полагодили під час перерви дербі Манчестера:

У тен Гага, як завжди, все добре та чудово:

Арсенал після зимової паузи:

Arsenal after the winter breakpic.twitter.com/ccwE1ckxDd — Troll Football (@TrollFootball) March 4, 2024

Навіть сліпий вболівальник Шеффілд Юнайтед побачив проти Арсеналу достатньо:

Even the blind Sheffield United fan has seen enoughpic.twitter.com/iLW87DFWyM — Troll Football Media (@Troll__Footbal) March 4, 2024

xG трошки зламався після першого тайму Шеффілд Юнайтед — Арсенал:

Вже навіть самі Sky Sports вже жартують над офіцером поліції святкувань Джеймі Каррагером: