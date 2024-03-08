Англія

Тренер високо цінує гру конкурента у боротьбі за трофей.

Хосеп Гвардіола розповів щодо нинішніх виступів Арсеналу - цитує Gunners.

"Арсенал уже там, минулого сезону вони були нашими найбільшими суперниками. Подивіться, як вони грають. Ліверпулю потрібно більше 90 хвилин, щоб виграти матч, Арсеналу іноді потрібно 25 хвилин, щоб виграти гру".

Наразі Арсенал виграв декілька матчів поспіль у чемпіонаті Англії, є на третьому місці та наблизився до конкурентів за чемпіонський титул. Минулого туру команда Мікеля Артети виграла 6:0 у Шеффілд Юнайтед.

У Манчестер Сіті зараз друге місце в таблиці.