Англія

Відразу три досягнення для "канонірів" після гри з Шеффілдом.

Вчора, 4 березня, у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях розгромив Шеффілд Юнайтед (6:0).

За інформацією OptaJoe, Арсенал став першою командою в історії вищого дивізіону в Англії, яка змогла виграти три поспіль виїзні матчі з різницею як мінімум п'ять голів.

До цього команда Мікеля Артети виграла в гостях проти Бернлі (5:0) та Вест Гема (6:0).

Раніше забити п'ять і більше голів у трьох виїзних матчах поспіль вдавалося лише Бернлі у 1961 році, коли "бордові" обіграли Бірмінгем (6:2), Лестер (6:2) та Фулгем (5:3).

Тим часом Sky Sports повідомляє, що півзахисник "канонірів" Кай Гаверц став автором 150 тисячного гола в історії вищого дивізіону Англії.

У той же час, захисник Бен Вайт забив 10 000 гол в історії лондонського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед — Арсенал.