Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 березня 2024 року, 16:00.
Брайтон - Ноттінгем Форест, Getty Images
10 березня 2024, 21:55
Брайтон у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Ноттінгем Форест (1:0).
Перемогу команді Роберто Де Дзербі приніс єдиний гол, автором якого став Ендрю Омобаміделе, який зрізав м'яч у сітку власних воріт.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Ноттігем Форест в матчі 28 туру англійської Премь'єр-ліги-2023/24:
Брайтон — Ноттінгем Форест 1:0
Гол: Омобаміделе, 29 (аг).
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян (Ігор, 75) — Балеба, Модер (Енсісо, 75) — Фаті (Велбек, 60), Гросс, Адінгра (Лаллана, 80) — Фергюсон (Лемпті, 60).
Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес (Гадсон-Одої, 72), Даніло (Сангаре, 60), Єйтс (Авонії, 72) — Гіббс-Вайт (Куяте, 87), Вуд, Орігі (Еланга, 60).
Попередження: Фаті, Модер, Велтман, Лаллана — Домінгес, Омобаміделе, Вільямс, Сангаре.