Англія

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі висловився про єврокампанію.

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Брайтон поступився Ромі (0:4). Тим часом наставник "чайок" Роберто Де Дзербі вже роздумує над наступною єврокампанією.

"Усі люди, які працюють у Брайтоні, мають розвиватися з цього сезону.

Перш за все, це моя відповідальність. Але важко, якщо у вас місяцями є п'ять травмованих гравців, тому що ми не звикли грати так багато ігор.

Я впевнений, що наступного разу, коли Брайтон гратиме в європейських змаганнях, ми будемо готові конкурувати та організувати все краще", — сказав Де Дзербі.

Раніше головний тренер Роми Де Россі висловився про гру з Брайтоном.