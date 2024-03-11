Англія

Інформація безпосередньо з місця подій.

Напередодні Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграли внічию на Енфілді в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головним епізодом вечора, що нерідко трапляється в англійському футболі останнім часом, стало чергове скандальне рішення бригади арбітрів.

Головний рефері Майкл Олівер у епізоді з грою високо піднятою ногою в м’яч від форварда "містян" Жеремі Доку в напрямку півзахисник "червоних" Алексіса Мак Аллістера з доторком до останнього ухвалив рішення не призначати пенальті.

Окрім цього, Олівер також дав відмашку бригаді рефері на VAR, який очолював Стюарт Аттвелл, про те, що не бажає переглядати епізод на повторі й був максимально впевнений у правильності свого першочергового рішення.

Коментатор британської трансляції Пітер Друрі, який перебував безпосередньо неподалік місця подій, як запевняє він сам, чув розмову арбітрів та заявив наступне.

"Арбітри VAR зійшлись на думці, що Доку боровся за м’яч у "обґрунтованій" позиції.

Правила гри, тим часом, визначають фол як "вчинення гравцем дії, яка, на думку судді, є недбалою, необачною або такою, що застосовує надмірну силу".

Правила також пояснюють наступне: "Недбалість — це коли гравець демонструє брак уваги або розважливості при виконанні тієї чи іншої дії або діє без обережності. Дисциплінарна санкція за це не потрібна.

"Нерозважливість" — це коли гравець діє, нехтуючи небезпекою для суперника або наслідками для нього, і повинен бути попереджений.

"Застосування надмірної сили" — це коли гравець перевищує необхідну міру застосування сили й ставить під загрозу безпеку суперника, тому повинен бути вилучений".

У той самий час головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп "на 100% упевнений" у тому, що цей епізод тягнув на пенальті.