Англія

Німецький тренер не жалкує про своє рішення наділити нідерландця статусом капітана.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про лідерську роль капітана своєї команди Вірджила ван Дейка.

- Якщо пов’язка робить нас найкращою версією самих себе, ми всі маємо надіти її. Вірджіл зробив великий крок уперед. Наразі він грає на тому рівні, до якого ми звикли за останні роки. Він дуже амбітний гравець, який хоче багато чого досягти з цим клубом.

Так, роль капітана пішла йому на користь. Він винятково добре вжився у цю роль. Усі лідери команди зробили крок уперед. Такий і був наш план з огляду на той факт, що багато досвідчених футболістів покинули нас. І це спрацювало. Саме так, як я на те сподівався, — сказав Юрген Клопп.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.