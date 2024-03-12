Україна

Українець зацікавив ще один англійський клуб.

Манчестер Сіті може вступити у боротьбу за атакуючого півзахисника Шахтаря Георгія Судакова, передає видання Express.

Нещодавно повідомлялося, що у гонці за підписання 21-річного українця лідирує Ліверпуль. Взимку також ходили чутки про те, що вінгер Челсі Михайло Мудрик особисто рекомендував Судакова керманичу "синіх" Маурісіо Почеттіно.

Тепер інтерес до гравця донецького клубу приписують і Манчестер Сіті. Зазначимо, в одному з інтерв'ю півзахисник "гірників" заявив, що вінгер манкуніанців Філ Фоден є одним із трьох футболістів, які найбільше його надихають.

За даними Express, вже у найближчі місяці зацікавлені англійські команди можуть почати висувати пропозиції щодо Судакова. Взимку він підписав новий контракт із Шахтарем, розрахований до кінця 2028 року. За попередніми даними, клаусула гравця становить 150 мільйонів євро.

Сам півзахисник заявляв, що лише Ювентус і Наполі взимку робили пропозиції щодо нього. Повідомлялося, що неаполітанці пропонували за нього 40 млн євро.

У поточному сезоні Судаков взяв участь у 23 матчах Шахтаря у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 2 асистами.