Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубку Англії проти Ліверпуля (4:3).

"Щоб вийти у фінал, ми маємо виграти у Ковентрі, ми маємо зіграти на максимумі своїх можливостей. Ми бачили, що Ковентрі має відмінний дух, відмінний менталітет. Ми готуватимемося щосили, щоб зіграти у фіналі.

Перші 30 хвилин були найкращими за весь наш сезон, ми діяли як команда, але потім у нас з'явилися розриви між лініями, а цього не можна допускати проти однієї з найкращих команд Європи. Вони переграли нас.

Ми внесли зміни, ризикнули і гравці були на висоті. Їхнє ставлення було чудовим, вони вірили у перемогу. Рашфорд непоступливий, він продовжує йти вперед, зазвичай він реалізує такі моменти, але продовжував шукати інший шанс. Це надихнуло решту гравців.

Ми маємо команду, розраховану на майбутнє. На підході гравці, які дуже добре додають, такі як Діалло, Гарначо, Майна", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що стали відомі півфінальні пари Кубку Англії.