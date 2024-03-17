Півфінальні матчі відбудуться 20 та 21 квітня.
Гравці Челсі, Getty Images
17 березня 2024, 20:59
Сьогодні, 17 березня, відбулися заключні чвертьфінальні матчі Кубку Англії.
Одразу після цього відбулося жеребкування півфінальних пар турніру.
За підсумками жеребкування Манчестер Сіті зіграє з лондонським Челсі, у якому виступає українець Михайло Мудрик.
У другій парі між собою зустрінуться Ковентрі та Манчестер Юнайтед.
Півфінальні матчі Кубку Англії відбудуться 20 та 21 квітня. Обидві зустрічі відбудуться на нейтральному полі – стадіоні Вемблі.