Сьогодні, 17 березня, відбулися заключні чвертьфінальні матчі Кубку Англії.

Одразу після цього відбулося жеребкування півфінальних пар турніру.

За підсумками жеребкування Манчестер Сіті зіграє з лондонським Челсі, у якому виступає українець Михайло Мудрик.

У другій парі між собою зустрінуться Ковентрі та Манчестер Юнайтед.

Півфінальні матчі Кубку Англії відбудуться 20 та 21 квітня. Обидві зустрічі відбудуться на нейтральному полі – стадіоні Вемблі.