Англія

Півфінальні матчі відбудуться 20 та 21 квітня.

Сьогодні, 17 березня, відбулися заключні чвертьфінальні матчі Кубку Англії.

Одразу після цього відбулося жеребкування півфінальних пар турніру.

За підсумками жеребкування Манчестер Сіті зіграє з лондонським Челсі, у якому виступає українець Михайло Мудрик.

У другій парі між собою зустрінуться Ковентрі та Манчестер Юнайтед.

Півфінальні матчі Кубку Англії відбудуться 20 та 21 квітня. Обидві зустрічі відбудуться на нейтральному полі – стадіоні Вемблі.