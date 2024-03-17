Англія

Манчестер Юнайтед у феноменальному екстратаймі вибив Ліверпуль із чвертьфіналу Кубка Англії

Команди Еріка тен Гага та Юргена Клоппа кілька разів обмінялись вольовими камбеками за ходом гри, але за "Червоними дияволами" залишилось останнє слово.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль, Getty Images

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Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 4:3

Голи: Мактоміней, 10, Антоні, 87, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 — Мак Аллістер, 44, Салах, 45+2, Елліотт, 105



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Магвайр, 71), Варан (Діалло, 85), Лінделеф (Маунт, 106), Далот — Мейну (Еріксен, 80), Мактоміней — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн (Антоні, 71).



Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Цимікас, 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Бредлі, 76) — Собослаї (Елліотт, 72), Ендо, Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 76), Нуньєс, Луїс Діас (Кларк, 113).



Попередження: Фернандеш, Діалло — Гомес, Келлегер



На 120+2-й хвилині був вилучений Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).