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Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 4:3
Голи: Мактоміней, 10, Антоні, 87, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 — Мак Аллістер, 44, Салах, 45+2, Елліотт, 105

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Магвайр, 71), Варан (Діалло, 85), Лінделеф (Маунт, 106), Далот — Мейну (Еріксен, 80), Мактоміней — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн (Антоні, 71).

Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Цимікас, 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Бредлі, 76) — Собослаї (Елліотт, 72), Ендо, Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 76), Нуньєс, Луїс Діас (Кларк, 113).

Попередження: Фернандеш, Діалло — Гомес, Келлегер

На 120+2-й хвилині був вилучений Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).